الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقة الثانية لمسلسل "حالة خاصة" لـ طه دسوقي

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل

انطلقت منذ ساعات قليلة أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حالة خاصة للفنان الشاب طه دسوقي والفنانة غادة عادل، ليتصدر مؤشرات البحث في موقع جوجل، وخاصة مع نجاح الحلقة الاولى من العمل الذي يعرض بشكل حصري على منصة واتش ات.

تفاصيل الحلقة الثانية لمسلسل حالة خاصة لطه الدسوقي

تفاصيل الحلقة الثانية لحالة خاصة

تتناول الحلقة الثانية من العمل استكمال رحلة “نديم أبو سريع” الذي يجسد شخصيته طه دسوقي، في محاولة إثبات أحقيته في التواجد في مكتب المحاماة الخاصة بغادة عادل، حيث يعمل على حل لغز أولى القضايا التي تأتي إلى المكتب، وذلك بعدما استمع بجانب أفراد المكتب من المتدربين على قضية خلع، حيث حاول الجميع ان يجدا حل لهذه القضية التي عجز البعض على حلها.

مع استمرار الأحداث يتعرض “دسوقي” إلى سرقة افكاره بعدما تحدث مع صديقه في المكتب علي السبع الذي علم حل القضية وذهب ليخبر غادة بها الا انها علمت انها فكرة الدسوقي، وذلك في اطار من التشويق الشديد الذي جعل العمل يتجه في اطار درامي ملىء بالغموض والاحداث المتشابكة.

أبطال مسلسل حالة خاصة 

ومسلسل حالة خاصة هو أحدث إنتاجات watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

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"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

الحلقة الثانية لمسلسل حالة خاصة لمسلسل حالة خاصة لطه الدسوقي تفاصيل الحلقة الثانية الحلقة الثانية حالة خاصة لمسلسل حالة خاصة

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