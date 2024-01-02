الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار فتحي خالد

الموسيقار فتحي خالد
الموسيقار فتحي خالد

نعت جمعية المؤلفين والمحنين، الموسيقار فتحي خالد، والذي فارق دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحة أنه كان من ضمن أبرز أعضائها.

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وجاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين، الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية للجمعية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالتالي: توفي إلى رحمة الله الموسيقار والملحن فتحي خالد عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأحسن قبول ويسكنه فسيح جناته.

وفي سياق آخر، كانت ردت جمعية المؤلفين والملحنين على ادعاءات محسن جابر حول ملكية التسجيلات الصوتية لـ كوكب الشرق أم كلثوم، حيث جاء بيان الجمعية، ليحسم الجدل حول هذا الأمر.

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تنعي محمد القصاص

وكانت قد إعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية  في وقت سابق وفاة الشاعر محمد القصاص.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "توفى إلى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص، عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته".

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