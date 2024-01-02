صفاء أبوالسعود وجومانا مراد يرافقان لطيفة قبل مغادرتها لدفن والدتها في تونس

سافرت منذ قليل الفنانة لطيفة من مصر برفقة جثمان والدتها، متوجهة إلى بلدها تونس لدفنها في موطنها، وذلك بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح أمس، باحدى مستشفيات الشيخ زايد.

و تحضر لطيفة جنازة ودفن والدتها في تونس برفقة إخواتها، ثم تعود إلى مصر لإقامة العزاء، وقد رافقها بعد خبر الوفاة عدد من أصدقائها المقربين من الوسط الفني وخارجه.

صفاء أبوالسعود وجومانا مراد وساندي لم يتركوا لطيفة لآلام فراق والدتها

ومن أبرز من زاروا لطيفة في منزلها فور علمهم بخبر وفاة والدتها، النجمة صفاء أبوالسعود، النجمة جومانا مراد، والفنانة التونسية ساندي، وعدد آخر من الشعراء والملحنين، وجلسوا برفقتها طيلة ليل أمس، لتخفيف ألم الفراق عليها، خاصة لمعرفتهم بمدى العلاقة التي تجمعها بوالدتها، رافضين تركها حتى تغادر صباح اليوم إلى تونس.

كما نعي والدة لطيفة عدد من النجوم، أبرزهم شريهان، نبيلة عبيد، فيفي عبدة، وعدد آخر من النجوم المصريين والعرب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل بيان لتعزية الفنانة لطيفة.

جدير بالذكر أن لطيفة رافقت والدتها خلال فترة مرضها بالكامل، واعتذرت عن حضور أي فعاليات فنية أو حفلات وبرامج، طوال مدة مرض والدتها التي استمرت لقرابة شهر.