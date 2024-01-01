"حالته حرجة".. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر

يرقد الموسيقار الكبير حلمي بكر في حالة صحية حرجة للغاية، حيث يتلقى العلاج في منزله حتى هذه اللحظة.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الموسيقار الكبير يرقد في وضع صحي خارج عن السيطرة، حيث لم يجد الأطباء حلولا لحالته الصحية الحرجة، ويرقد في منزله لتلقي العلاج، مع العلم أنه لم يرد الذهاب إلى المستشفى خوفًا من المجهول، مطالبا جمهوره بالدعاء له.

جدير بالذكر أن الموسيقار حلمى بكر يمر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل، ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقي العلاج.

تفاصيل واقعة تحرير محضر فى نقيب الموسيقيين

واتهمت زوجة الموسيقار المصري حلمي بكر، سماح عبدالرحمن، في بلاغ رسمي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وجاء في البلاغ أن مصطفى كامل قال في حوارات صحفية إنه صديق شخصي للموسيقار حلمي بكر، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.

كان قد خرج مصطفى كامل للحديث عن الأزمة وتحديدًا انتقاد زوجة حلمي بكر له خلال الأيام الماضية قائلا: "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".