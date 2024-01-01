الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يحيي حفل رأس السنة في دبي.. ويغني وسط جمهوره (صور)

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل رأس السنة في "ناموس" بدبي وسط حضور جماهيري مميز، ويعد الحفل تجربة مختلفة حيث غنى عمرو دياب وسط الجمهور في تقليد جديد اتسم بالبساطة والعفوية.

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وقدم الفنان عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه وهي يانا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، يتعلموا، وياه، قمرين، وهتدلع، وشهد الحفل  حضور نخبة من نجوم المجتمع.

يذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح منذ أيام ألبومه الجديد "مكانك" والذي يضم ١٢ أغنية وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

وفور طرح الألبوم تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تصدره قائمة الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي.

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
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