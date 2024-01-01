الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزيز الشافعى: عمرو دياب من أهم المشروعات الغنائية آخر 40 سنة (فيديو)

الملحن عزيز الشافعي
الملحن عزيز الشافعي

أعرب الملحن عزيز الشافعي، عن سعادته بتحقيق نجاحات كبيرة في الشارع المصري بفضل ألحانه الخاصة، مؤكدًا أنه لم يغير طريقته في صناعة الموسيقى، وقال: "أنا شاكر لله على النجاح، وأتمنى أن تنال إعجاب الناس الأعمال التي نقدمها سواء في الكتابة أو الألحان".

وقال الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على قناة "الأولى"، إن أغنية "3 ساعات متواصلة" تلقت بعض الانتقادات، لكنه أوضح أن كل شخص له وجهة نظره الخاصة، وأن مصر بلد يتمتع فيه الفنانون بحرية الإبداع في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وأضاف: "أنا أتعلم من الكتاب الكبار وأتبع خطاهم، وكذلك في التلحين، وأحاول أن أقدم عملا يعبر عن رؤيتي واقتناعي، وأن أثري المحتوى الغنائي بألوان موسيقية مختلفة، وأن أكون حاضرًا بأغانينا، وأغنية روبي أنا مسؤول عن كلماتها، لكني لا أستطيع التحكم في ما يفكر فيه الناس". 


وعن تجربته مع عمرو دياب، قال إن عمرو دياب هو واحد من أهم المشاريع الغنائية في الشرق الأوسط خلال الأربعين عامًا الماضية، وأن الصناعة الغنائية اعتمدت على مساهماته، وأنه نجح في تلبية احتياجات السوق الغنائي وتقديم ألبوماته وفقًا لذلك.

الملحن عزيز الشافعي ألحان صناعة الموسيقى يوسف الحسيني التاسعة 3 ساعات متواصلة مصر الكتاب الكبار التلحين المحتوى الغنائي روبي أغنية روبي عمرو دياب السوق الغنائي

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يُسرح 5 من ألويته القتالية بغزة للمُساعدة في إنعاش الاقتصاد

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. إسرائيل تدك وسط غزة ونتنياهو يلمح إلى حرب طويلة

ضبط 3 مراهقين استدرجوا طفلة وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح فى زفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة