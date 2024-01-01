عزيز الشافعى: عمرو دياب من أهم المشروعات الغنائية آخر 40 سنة (فيديو)

أعرب الملحن عزيز الشافعي، عن سعادته بتحقيق نجاحات كبيرة في الشارع المصري بفضل ألحانه الخاصة، مؤكدًا أنه لم يغير طريقته في صناعة الموسيقى، وقال: "أنا شاكر لله على النجاح، وأتمنى أن تنال إعجاب الناس الأعمال التي نقدمها سواء في الكتابة أو الألحان".

وقال الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على قناة "الأولى"، إن أغنية "3 ساعات متواصلة" تلقت بعض الانتقادات، لكنه أوضح أن كل شخص له وجهة نظره الخاصة، وأن مصر بلد يتمتع فيه الفنانون بحرية الإبداع في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وأضاف: "أنا أتعلم من الكتاب الكبار وأتبع خطاهم، وكذلك في التلحين، وأحاول أن أقدم عملا يعبر عن رؤيتي واقتناعي، وأن أثري المحتوى الغنائي بألوان موسيقية مختلفة، وأن أكون حاضرًا بأغانينا، وأغنية روبي أنا مسؤول عن كلماتها، لكني لا أستطيع التحكم في ما يفكر فيه الناس".



وعن تجربته مع عمرو دياب، قال إن عمرو دياب هو واحد من أهم المشاريع الغنائية في الشرق الأوسط خلال الأربعين عامًا الماضية، وأن الصناعة الغنائية اعتمدت على مساهماته، وأنه نجح في تلبية احتياجات السوق الغنائي وتقديم ألبوماته وفقًا لذلك.