الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فني يدافع عن أغنية روبي "3 ساعات متواصلة".. وينتقد نقابة الموسيقيين

روبي
روبي

أبدى الناقد الفني أحمد السماحي، رأيه في الأغنية الجديدة للفنانة روبي "3 ساعات متواصلة" التي أثارت ضجة كبيرة.

وقال السماحي، في اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد: "إن الأغنية تتميز بجرأة في الكلام، وبجودة في الأداء والتوزيع، وبجمال في اللحن والإحساس والفكرة".

وتابع: "الأغنية تحكي عن فتاة تطلب من حبيبها أن يهربا من الواقع والأعداء والمشاكل إلى عالم خاص بهما، يقضيان فيه 3 ساعات من الحب والسعادة، بعيدا عن العالم القاسي الذي يكرههما"، مضيفا: "أنا معارض لنقابة الموسيقيين، وأرى أنها لا تحترم الفن وتتبع السوشيال ميديا".

وأكمل السماحي: "إن الأغنية ليست مخلة بالآداب، إلا في بعض العبارات مثل «أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك"، مشيرا إلى أن عزيز الشافعي ملحن الأغنية هو من النجوم الذين نفتخر بهم ويثريون اللغة بطريقة رائعة وممتعة، ولا يجب أن نحاسبه كثيرا.. ويجب أن نترك المبدعين يعبرون عن أفكارهم".

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