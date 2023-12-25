عزة مصطفى تناشد الحكومة بعدم قطع الكهرباء خلال فترة الامتحانات (فيديو)

أعربت الإعلامية عزة مصطفى عن تهنئتها للشعب المصري والأخوة الأقباط بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، قائلة: "كل سنة والمصريين طيبين، كل سنة والمسيحيين طيبين، كل سنة وإحنا في كتف بعض".

وأضافت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد، أنها تتمنى من الحكومة، خاصة وزارة الكهرباء، أن تضمن استمرارية توفير الكهرباء خلال فترة الأعياد والاحتفالات، وكذلك خلال امتحانات نصف العام الدراسي، مشيرة إلى أهمية هذه الخدمة الأساسية للمواطنين.