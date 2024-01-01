بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لـ تامر حسنى

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عن حقيقة عودتها لطليقها تامر حسني، بعد الصور التي نُشرت أمس الأحد، تجمعهما معًا، بالتزامن مع الاحتفال ببداية العام الجديد.

بسمة بوسيل تنفي رجوعها للفنان تامر حسني



وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أنا صحيت على أخبار مش صحيحة.. إحنا مرجعناش لبعض، هو نزل صورة عائلية عشان يفرح الأولاد عشان مش هيقدر يحضر معاهم رأس السنة.. آسفين على سوء الفهم".

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت بشكل رسمي عن انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب".

ليرد تامر حسني على منشور بسمة بوسيل: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم".