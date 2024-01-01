الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حميد الشاعرى يخطف أضواء حفلات رأس السنة بأغانيه العابرة للزمن (صور)

الشاعري
الشاعري

أحيا حميد الشاعري، مساء أمس، حفلًا استثنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات.

حفل الكابو في ليلة رأس السنة 

وتفاعل جمهور الحفل مع أغاني الشاعري العابرة للزمن، مسترجعين معه نوستاليجيا التسعينيات التي قدم خلالها حميد مجموعة من الأغاني العالقة في أذهان جمهوره حتى اليوم.

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من ضمن الأغاني التي غناها حميد خلال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، أغنيات "روح السمارة"، "عيني"، "جلجلي"، "عايش بيك"، "عودة"، و أغنية "قشر البندق" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور الحفل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحقق الحفل رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل وردود فعل إيجابية من الجمهور الذي طالب حميد بتقديم المزيد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

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