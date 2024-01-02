الليلة.. انطلاق فيلم "الإسكندراني" لأحمد العوضي وخالد يوسف في عرض خاص

ينطلق العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في داخل إحدى قاعات العرض في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الفنان احمد العوضي والمخرج خالد يوسف اللذان يحتفلان بانطلاق عرض العمل ومشاهدته بتواجد عدد من اصدقائهم الفنانين والصحفيين، بالإضافة الى عدد محدود من الجمهور.

ويحضر "العوضي" مساء اليوم لمتابعه اولى عروض فيلمه الجديد الذي ينافس من خلاله في موسم منتصف العام الدراسي، وسط تواجد عدد من الاعمال السينمائية المميزة في هذا الموسم التي تتنوع بين الدراما والكوميديا.

قصة فيلم الإسكندراني

وكانت قد كشفت مصادر لـ"الدستور"، عن تفاصيل قصة الفيلم، والتي تتلخص في شخصية الإسكندراني، الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال الفيلم

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.



ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.