الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحسين يحيى: الوثائقي "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" مستوحى من أحداث حقيقية

الحسين يحيى الباجا
الحسين يحيى الباجا

أكد الحسين يحيى الباشا مدير المحتوى الوثائقي بقناة الوثائقية- معد فيلم "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" الذي من المقرر أن يعرض خلال يناير الجاري على شاشة القناة- أن العمل مستوحى من أحداث حقيقية، وقد نال وقت طويل للغاية في البحث عن تفاصيله.

وقال الباشا في تصريح لـ"الدستور" إن فكرة الفيلم الوثائقي "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" تتناول كيف تصطاد الجماعات التكفيرية الشباب للعمل معهم وتجنيدهم، لافتا إلى أن العمل متنوع في ضيوفه ما بين المتخصصين في الإسلام السياسي والشؤون الدينية، كما أنه يسلط الضوء على كيف تقف وتواجه الدولة هذا الفكر المتقدم في استقطاب الشباب.

وأوضح أنه يلقي الضوء أيضا على الدور التوعوي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وخاصة الأزهر الشريف وكذلك المعنيون بعلم النفس السلوكي ويتناول كيفية مواجهة ذلك بشكل توعوي.

وتابع: "العمل يتناول أيضا الفكر الخبيث الذي يحاول تدمير أفكار الأسر المصرية، عبر عزل الشاب عن أسرته وبعدها تستطيع تجنيده بكل الطرق المباحة، كما أن العمل مليء بالمشاهد الدرامية التي تسهل تلقي المحتوى المقدم وهو ما يفيد الأسرة المصرية والعربية، بإظهار هذا الفكر الإرهابي وترتيباته بالإقناع والحجج والمفاهيم المغلوطة للدين الإسلامي".

الفيلم يستهدف الأسر المصرية والعربية

واختتم قائلا: "العمل يسلط الضوء على الفكر الإسلامي السليم لاستعادة وعي عقل الضحية التي تورطت ذهنيا وعاطفيا وفكريا مع الأسلوب الذي يوقعه فيه الإرهابي أو الشخص الذي يجند الضحية، كما أنه يرصد تفاصيل عديدة مهمة لصالح المجتمع".

الحسين يحيى الباجا الحسين يحيى الباجا مدير المحتوى الوثائقي قناة الوثائقية فيلم الفخ قبل أن ي جندوا صغارك الحسين يحيى الباجا مدير المحتوى الوثائقي بقناة الوثائقية ومعد فيلم الفخ قبل أن ي جندوا صغارك

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