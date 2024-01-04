انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية أولى حلقات مسلسل حالة خاصة، للفنان الصاعد طه الدسوقي ومعه النجمة غادة عادل في العمل الذي ينافس بشدة خلال الماراثون الشتوي الحالي، والذي يسبق انطلاق موسم شهر رمضان المقبل.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة.. طه الدسوقي يظهر ذكاءً شديدًا

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة، ومواعيد عرضه، وأبطال المسلسل.

تفاصيل الحلقة الاولى

يتناول العمل في أولى حلقاته قصة المحامي الشاب “نديم أبو سريع” والذي يجسد هذه الشخصية الفنانة طه الدسوقي، الذي يحاول ان يقدم في مكتب محاماه الفنانة غادة عادل والتي تحمل اسم “اميرة النجار”، لكن بتواجده في المكتب يرد عليه العاملين فيه انها تعيين الدفعات التي بعده في الجامعه وتحديدا 2016، الا انه لم ييأس على الاطلاق وقرر ان يبحث عن طريق اخر للوصول الى حلمه بالنجاح في هذه المهنة التي تحدث مع والدته قبل وفاتها على امكانية نجاحه فيها.

ومع استمرار الحلقة يحاول الدسوقي أن يجد مخرج لرفض تعيينه في المكتب، ليقوم بالذهاب إلى المحكمة التي تترافع فيها صاحبة المكتب غادة عادل، وتترافع في قضية مهمة لكنها لا تجد حلولا لحلها، وهو ما يجعل الدسوقي يجد المدخل لعقل صاحبة المكتب، ويعطي لها حل القضية وبعدها تقرر اعطاءه الفرصة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، وو"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، و"بالطو" بطولة عصام عمر، وغيرها من الأعمال.