الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى: "الإسكندرانى" فيلم ملىء بالمفاجآت

الإسكندراني
الإسكندراني

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود أفعال الجمهور الذين حضروا العرض الخاص لفيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي انطلق عرضه اليوم الأربعاء في جميع السينمات.

وقال العوضي في تصريح لـ"الدستور"، إنه اجتهد خلال التصوير وحاول أن يقدم عملًا يليق بالجمهور المصري والعربي، بتفاصيل سينمائية على أعلى مستوى من خلال المخرج خالد يوسف، لافتًا إلى أن العمل تم تصويره في أوروبا والإسكندرية ولوكيشن آخر بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد العوضي، أن العمل ملىء بالمفاجآت داخل أحداثه، حتى إن تفاصيل السيناريو نفسه مميزة والتي تعود لإحدى كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، مشيرًا إلى أن الفيلم سيقدم حالة فنية مختلفة عما قدم في مجال الأكشن طوال السنوات الماضية.

قصة فيلم "الإسكندراني"

وتتلخص شخصية "الإسكندراني" في شخص يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

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