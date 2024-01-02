مصادر توضح لـ"الدستور" سر غياب ياسمين عبدالعزيز عن العرض الخاص لـ"الإسكندرانى"

غابت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن العرض الخاص للبطولة الأولى لزوجها أحمد العوضي من خلال فيلم "الإسكندراني".

وعلم "الدستور" من مصادره سر غياب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن العرض الخاص لفيلم زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو تعرضها لوعكة صحية بسيطة منعتها من التواجد في العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني".

وحرص الفنان عصام كاريكا والفنانة سناء يوسف والفنان جلال الزكي والمنتج أحمد عفيفي والشاعر عبدالله حسن والفنان وائل التوني، على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، وذلك اليوم في إحدي دور العرض السينمائية في مدينة 6 أكتوبر.

ويحضر "العوضي" مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة أول عروض فيلمه الجديد الذي ينافس من خلاله في موسم منتصف العام الدراسي، وسط عدد من الأعمال السينمائية المميزة في هذا الموسم التي تتنوع بين الدراما والكوميديا.

قصة فيلم "الإسكندراني"

وتتلخص في شخصية "الإسكندراني" الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال فيلم "الإسكندراني"



الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

فيلم "الإسكندراني" التعاون الأول بين العوضي وخالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وزينة، بعد أن قدما سويًا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.