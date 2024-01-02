الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصادر توضح لـ"الدستور" سر غياب ياسمين عبدالعزيز عن العرض الخاص لـ"الإسكندرانى"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

غابت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن العرض الخاص للبطولة الأولى لزوجها أحمد العوضي من خلال فيلم "الإسكندراني".

وعلم "الدستور" من مصادره سر غياب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن العرض الخاص لفيلم زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو تعرضها لوعكة صحية بسيطة منعتها من التواجد في العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني".

وحرص الفنان عصام كاريكا والفنانة سناء يوسف والفنان جلال الزكي والمنتج أحمد عفيفي والشاعر عبدالله حسن والفنان وائل التوني، على حضور العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، وذلك اليوم في إحدي دور العرض السينمائية في مدينة 6 أكتوبر.

ويحضر "العوضي" مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة أول عروض فيلمه الجديد الذي ينافس من خلاله في موسم منتصف العام الدراسي، وسط عدد من الأعمال السينمائية المميزة في هذا الموسم التي تتنوع بين الدراما والكوميديا.

قصة فيلم "الإسكندراني"

وتتلخص في شخصية "الإسكندراني" الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

 

أبطال فيلم "الإسكندراني"


الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

فيلم "الإسكندراني" التعاون الأول بين العوضي وخالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وزينة، بعد أن قدما سويًا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

أبطال فيلم الإسكندراني فيلم الإسكندراني سر غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عرض فيلم الإسكندراني الإسكندراني

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى ينفذ غارة جوية وسط مدينة خان يونس

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟