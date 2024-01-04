"صوت القاهرة" تحسم حقوق ملكية تراث أم كلثوم

أصدرت شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" قبل قليل، بيانًا حول حقوق الملكية الخاصة بأغاني أم كلثوم، مؤكدة أن شركة المنتج محسن جابر تناولت تفاصيل الموضوع بشكل غير مهني.

بيان "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"

وقالت الهيئة، في بيانٍ صحفي عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "مما يدعو إلى الأسف السعي من جانب الأستاذ محسن جابر والشركات التي يتعامل باسمها ومنها شركة ستارز للإنتاج الفني (لبنان) إلى إدخال الغش على الجمهور المتابعين بزعم أن ملكية التسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم محسومة لغير شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات)".

وتابع نص البيان "أنه بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 و 2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، والمستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض، تؤول حقوق الملكية إلى (صوت القاهرة)".

تفاصيل أزمة مدحت العدل مع محسن جابر

كان المنتج محسن جابر قد أصدر بيانًا يدعي فيه اعتداء شركة "العدل جروب" على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلك حقوقها شركة "ستارز" للإنتاج الفني باستخدامها في أعمال تليفزيونية من إنتاجها، وأن جمعية المؤلفين والملحنين التي يرأسها الدكتور مدحت العدل، قد صرحت بغير حق باستخدام تلك الأغاني، وأنه بذلك يخلط بين رئاسته للجمعية وبين أعماله ومصالحه الخاصة.

من جهته، قال الدكتور مدحت العدل، في بيانٍ صحفي، إن اسمه واسم شركة "العدل جروب" وسمعتها أكبر من مثل هذه الادعاءات المرسلة والتي لا تستند إلى حقائق، وأن تعمد الخلط بين مصالحه الشخصية ومصادفة رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في الوقت الحالي يعكس ضعف هذا الادعاء، وأن القانون يجرم انتحال الحقوق واستباحتها، وعليه فإنه سيلجأ إلى القانون للفصل في هذا البيان الكاذب شكلًا وموضوعًا.