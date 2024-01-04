الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"صوت القاهرة" تحسم حقوق ملكية تراث أم كلثوم

كوكب الشرق
كوكب الشرق

أصدرت شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" قبل قليل، بيانًا حول حقوق الملكية الخاصة بأغاني أم كلثوم، مؤكدة أن شركة المنتج محسن جابر تناولت تفاصيل الموضوع بشكل غير مهني.

بيان "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"

وقالت الهيئة، في بيانٍ صحفي عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "مما يدعو إلى الأسف السعي من جانب الأستاذ محسن جابر والشركات التي يتعامل باسمها ومنها شركة ستارز للإنتاج الفني (لبنان) إلى إدخال الغش على الجمهور المتابعين بزعم أن ملكية التسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم محسومة لغير شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات)".

وتابع نص البيان "أنه بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 و 2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، والمستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض، تؤول حقوق الملكية إلى (صوت القاهرة)".

تفاصيل أزمة مدحت العدل مع محسن جابر

كان المنتج محسن جابر قد أصدر بيانًا يدعي فيه اعتداء شركة "العدل جروب" على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلك حقوقها شركة "ستارز" للإنتاج الفني باستخدامها في أعمال تليفزيونية من إنتاجها، وأن جمعية المؤلفين والملحنين التي يرأسها الدكتور مدحت العدل، قد صرحت بغير حق باستخدام تلك الأغاني، وأنه بذلك يخلط بين رئاسته للجمعية وبين أعماله ومصالحه الخاصة.

من جهته، قال الدكتور مدحت العدل، في بيانٍ صحفي، إن اسمه واسم شركة "العدل جروب" وسمعتها أكبر من مثل هذه الادعاءات المرسلة والتي لا تستند إلى حقائق، وأن تعمد الخلط بين مصالحه الشخصية ومصادفة رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في الوقت الحالي يعكس ضعف هذا الادعاء، وأن القانون يجرم انتحال الحقوق واستباحتها، وعليه فإنه سيلجأ إلى القانون للفصل في هذا البيان الكاذب شكلًا وموضوعًا.

الهيئة الوطنية للإعلام صوت القاهرة للصوتيات القاهرة للصوتيات والمرئيات أم كلثوم كلثوم

مواد متعلقة

الحسين يحيى: الوثائقى "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" مستوحى من أحداث حقيقية

قبل طرحها.. الكلمات الكاملة لأغنية جنات الجديدة "الشمخ الجوانى"

قريبًا على ON.. عرض حلقات مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك وأحمد فهمى

رئيس "الوثائقية": "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" يكشف ألاعيب الجماعات الإرهابية للعودة إلى الواجهة

أحمد العوضى: "الإسكندرانى" فيلم ملىء بالمفاجآت

الخميس والجمعة.. "دون كيشوت" لفريق مسرح جامعة قناة السويس

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار فتحي خالد

الأوبرا تحتفي بـ محمد فوزي الخميس المقبل

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

مَن هو الشيخ محمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتى

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

حيثيات حبس المتهم بسب وقذف منى زكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمى