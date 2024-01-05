"أكشن العوضى سيفاجئكم".. عصام السقا سعيد بنجاح الإسكندرانى

عبر الفنان عصام السقا عن سعادته بردود الأفعال الأولية التي حققها فيلمه الجديد الإسكندراني، والذي طرح للجمهور مساء أمس الخميس.

وقال السقا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العمل مليء بالتفاصيل والحكايات المميزة التي جعلت تصويره أمرًا ممتعًا، سواء في مصر أو خارجها، مؤكدًا أن أحمد العوضي-بطل العمل- فنان كبير ويملك كاريزما متفردة لا تشبه أحدًا، ولديه جرعات أكشن ستفاجئ الجمهور.

أكد السقا أن كواليس العمل كنت رائعة، والفيلم به العديد من الأحداث التي تدخل القلب وتلامس شخصيات بعض الناس في الحقيقة.

تفاصيل فيلم الإسكندرانى

يضم فيلم "الإسكندراني" مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي، وعلى رأسهم الفنانة زينة وعصام السقا وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمد رضوان ومحمود حافظ وبيومي فؤاد.

تدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

وحددت الشركة المنتجة يوم 11 من شهر يناير الحالي، موعدًا لطرح الفيلم فى جميع الدول العربية، وبعدها يتم عرضه في عدد من الدول الأوروبية، خاصة أن الفيلم يشهد جزءًا كبيرًا تم تصويره في إيطاليا.