الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. فيلم "الإسكندرانى" فى دور العرض السينمائية

الإسكندراني
الإسكندراني

تبدأ دور العرض السينمائية، من اليوم الخميس، عرض فيلم "الإسكندراني" للفنان أحمد العوضي، والمخرج خالد يوسف.

فيلم "الإسكندراني" هو أول بطولة سينمائية لـ أحمد العوضي، بعد تألقه ليصبح واحدًا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام.

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

ويضم فيلم "الإسكندراني" مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي، وعلى رأسهم الفنانة زينة وعصام السقا وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمد رضوان ومحمود حافظ وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.


نجاح البرومو قبل طرح الفيلم

وأعرب أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 17 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

ولقى البرومو العديد من التعليقات الإيجابية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث حصد البرومو 3 ملايين مشاهدة في أول 24 ساعة من طرحه، وتحمس البعض لرؤية الفيلم المقرر عرضه في جميع سينمات مصر  مساء اليوم الخميس.

طرح "الإسكندراني" فى الدول العربية

وحددت الشركة المنتجة يوم 11 من شهر يناير الحالي، موعدًا لطرح الفيلم فى جميع الدول العربية، وبعدها يتم عرضه في عدد من الدول الأوروبية، خاصة أن الفيلم يشهد جزءًا كبيرًا تم تصويره في إيطاليا.

تفاصيل فيلم الإسكندراني فيلم الإسكندراني الإسكندراني أحمد العوضي الموسم الرمضاني نجاح البرومو قبل طرح الفيلم طرح الاسكندراني فى الدول العربية

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