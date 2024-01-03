«فوبيا» رانيا يوسف ونرمين الفقي بتوقيع رءوف عبدالعزيز

أوشك المخرج رءوف عبدالعزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمز ومن إنتاج شركة إكسبرت ستوديوز

“فوبيا” بطولة رانيا يوسف

ويفرض رءوف عبدالعزيز سرية شديدة على تفاصيل العمل، لكونه تجربة فريدة ومختلفة، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور..

ونشر عبدالعزيز عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلًا:" مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمة رانيا يوسف، والنجمة نرمين الفقي"

وعلى جانب آخر، انتهى رءوف عبدالعزيز مؤخرًا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.