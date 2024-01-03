الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«فوبيا» رانيا يوسف ونرمين الفقي بتوقيع رءوف عبدالعزيز

ابطال فوبيا
ابطال فوبيا

أوشك المخرج رءوف عبدالعزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمز ومن إنتاج شركة إكسبرت ستوديوز  

 

“فوبيا” بطولة رانيا يوسف

 

ويفرض رءوف عبدالعزيز سرية شديدة على تفاصيل العمل، لكونه تجربة فريدة ومختلفة، وستكون بمثابة مفاجأة للجمهور..

 

شريف منير: "وبقينا اتنين" حدوتة مختلفة.. و"كيميا خاصة" جمعتني بـ رانيا يوسف

ونشر عبدالعزيز عبر حسابه صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلًا:" مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمة رانيا يوسف، والنجمة نرمين الفقي"

وعلى جانب آخر، انتهى رءوف عبدالعزيز مؤخرًا من التحضيرات النهائية لمسلسل"سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

مسلسل فوبيا بطولة رانيا يوسف فوبيا بطولة رانيا يوسف رانيا يوسف مسلسل فوبيا فوبيا

الأكثر قراءة

رحيل محمد الشناوى إلى السعودية فى يناير.. إدارة الأهلى تحسم الأمر

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

وضع مخل وخوف من الفضيحة.. التحقيق في سقوط شاب من شرفة منزله بالمقطم

رسميًا.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من معسكر منتخب مصر لأمم إفريقيا 2023

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2024.. والفئات المستحقة للزيادة

مكون من 7 طوابق.. استدعاء مالك العقار المحترق في المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة