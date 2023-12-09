شريف منير: "وبقينا اتنين" حدوتة مختلفة.. و"كيميا خاصة" جمعتني بـ رانيا يوسف

قال الفنان شريف منير، إنه يقدم في المسلسل الدرامي الجديد “وبقينا اتنين” حدوتة درامية مختلفة.

وأضاف منير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعشق التنوع في الأفكار التي يقدمها ويحرص على انتقاء الأعمال الجيدة، مشيرا إلى أنه تحمس بشدة لسيناريو “وبقينا اتنين” فور أن عرض عليه.

وتابع: “العمل خارج السباق الرمضاني له مذاق خاص ومختلف، وموضوع المسلسل مناسب جدا للعرض في موسم الأوف سيزون”.

وأوضح أن “هناك كيميا خاصة جمعته بالفنانة رانيا يوسف، وسيشاهد الجمهور ثنائيا مختلفا على الشاشة”.

ويواصل نجوم مسلسل «وبقينا اتنين»، من بطولة شريف منير ورانيا يوسف، تصوير العمل على قدم وساق للانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة حيث قطع المخرج طارق رفعت شوطًا كبيرًا فى تصوير العمل، الذى يُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قريبًا.

ويواصل المخرج طارق رفعت مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع التصوير.

قصة مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث «وبقينا اتنين» حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وتحدث بينهما خلافات تؤدى بهما إلى الانفصال، ثم تتطور بعدها الأحداث.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن المؤلفة أماني التونسي كانت قد أكدت أنها لن تعيد كتابة مشاهد جديدة للمسلسل، أو تعمل على تغيير مشاهد الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بعد موته المفاجئ الأحد الماضي، عقب تعرضه لأزمة قلبية وقت التصوير.

وتابعت: "سيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع، كما أننا سنهدي مسلسل (بقينا اتنين) لروحه، لذا لن يتم أي تغيير في دوره وسنكتفي بالمشاهد التي صورها الراحل".

وكشفت أماني التونسي عن دو الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاءه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا مهما، والعمل مسلسل اجتماعي لايت.