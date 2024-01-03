الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك" على شاشة "الوثائقية" في يناير الجاري

أفلام قناة الوثائقية
أفلام قناة الوثائقية

أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها- خلال يناير الفيلم الوثائقي "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك"، وهو وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

أفلام قناة الوثائقية


يسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.


يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

الفخ الوثائقية إطلاق قناة الوثائقية فيلم الفخ فيلم الفخ الوثائقي

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