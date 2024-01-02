السبت.. إعادة لقاء البابا تواضروس على "cbc" احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

يُعيد برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC" للإعلامية قصواء الخلالي، عرض لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في حلقة السبت المقبل وذلك بشكل كامل بعد أن تم عرضها علي جُزئين الأسبوع الجاري.

عيد الميلاد المجيد

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ليلة عيد الميلاد المجيد؛ تقديرًا لقداسة البابا "تواضروس الثاني"، وبناءً على طلب الجمهور المصري؛ بعد النجاح الكبير، والصدى الواسع الذي حازه لقاء قداسته حيث ستكون الإعادة يوم السبت المقبل كاملًا - بجزئيه الأول والثاني - في موعد بث البرنامج من 9 مساءً وحتى 12 صباحًا على قناة ‏CBC، علي أن تكون عودة البرنامج هواء بحلقة الأحد القادم.

وتتقدم الإعلامية قصواء الخلالي بخالص التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد "كل عام والمسيحيين وعموم الأقباط بخير".