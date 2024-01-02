الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

55 سنة فنًا.. هانى شنودة يستعرض تجربته فى "سولد أوت" من أسوان

هاني شنودة
هاني شنودة

يقدم الإعلامي محمود سعد في برنامجه "سولد أوت كامل العدد" على قناة CBC"، يوم الخميس المقبل حلقة خاصة من أسوان بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد.

وتذاع الحلقة في التاسعة مساءً، من أسوان أرض التاريخ لتسلط الضوء على مجموعة من الحكايات والقصص المهمة عن أبرز معالمها ومنها أقدم دير في مصر وهو دير الأنبا سمعان، وبعدها يذهب في زيارة للبقيع الأسواني حيث صحابة رسول الله، وأقدم شاهد قبر مكتوب باللغة العربية في العالم كله، وبعدها يقدم محمود سعد زيارة مثيرة لبيوت النوبة والمكان الوحيد في العالم الذي أستأنس التماسيح.

حلقة هاني شنودة في سولد أوت

وفي حلقة الجمعة، يحل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على محمود سعد وبرنامج "سولد اوت كامل العدد" في سهرة غنائية متميزة يقدمها "شنودة" بصحبة المايسترو محمد عثمان وفرقته الموسيقية، ومجموعة من أبرز الأغاني والمقطوعات الموسيقية التي قدمها على مدار الخمسين عامًا الماضية التي تشكل جزءًا مهمًا من تاريخ مصر الموسيقي بداية من "أنا بعشق البحر" مرورًا بـ"زحمة يا دنيا زحمة" و"ماشية السنيورة" وغيرها من الأغاني المحفورة في أذهان الجميع حتى الآن.

"سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

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