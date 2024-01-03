الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«ثنائيات في تاريخ الفن» على شاشة «الوثائقية».. يناير الجاري

ثنائيات في تاريخ
ثنائيات في تاريخ الفن على شاشة الوثائقية

 

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها- خلال يناير السلسلة الوثائقية "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث.

السلسلة الوثائقية ثنائيات في تاريخ الفن

 تسلط السلسلة الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما. كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفًا عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمال فنية ناجحة أم لا. 

كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو. كل هذا وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في سلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن".

 

ثنائيات في تاريخ الفن على شاشة الوثائقية يناير الجاري

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها- خلال يناير السلسلة الوثائقية "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث.

 

 تسلط السلسلة الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما. كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفًا عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمال فنية ناجحة أم لا. 

 

 

كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو. كل هذا وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في سلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن".

ثنائيات في تاريخ الفن على شاشة الوثائقية يناير الجاري

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها- خلال يناير السلسلة الوثائقية "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث.

 

 تسلط السلسلة الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما. كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفًا عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمال فنية ناجحة أم لا. 

 

كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو. كل هذا وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في سلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن".

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