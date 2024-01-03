سلسلة "جرائم الفن" على شاشة "الوثائقية" فى يناير الجارى

أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرضها خلال شهر يناير السلسلة الوثائقية "جرائم الفن"، التي تسلط الضوء على أشهر جرائم سرقات اللوحات الفنية.

وتكشف السلسلة الوثائقية عن تفاصيل تلك الجرائم باعتبارها جرائم ذات أسلوب خاص، وأن مرتكبيها لديهم ذوق رفيع ودراية عالية بقيمة الأعمال الفنية التي يسطون عليها.

وتناقش السلسلة الأساليب الإجرامية المختلفة في عملية السرقات، كما تعقد مقارنة بين أشهر المجرمين في سرقات اللوحات الفنية على مستوى العالم.

كل ما يدور في الباحات الخلفية لهذا العالم الخفي وأكثر، سوف يكتشفه المُشاهد في السلسلة الوثائقية "جرائم الفن".