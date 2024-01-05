اعمال محمد فوزي تضيء المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في إطار استراتيجيات وزارة الثقافة الهادفة للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربي.

وقضى الجمهور أمسية غنائية على المسرح الكبير، ضمت نخبة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزي الشهيرة كان منها حبيبي وعنيا، الشوق الشوق، كل دقة في قلبي ساكن في حي السيدة، لقيته وهويته، تملي في قلبي، استعراض الزهور، اي والله، ليا عشم، فيه حاجة شغلاك، مال القلب ماله، راح توحشيني، عمري ما دقت الحب، انا قلبي خالي، يا أعز من عيني، ويلك ويلك، طير بينا يا قلبي، فين قلبي".

وأدى هذه الأعمال نجوم الموسيقى العربية سمية وجدى، رحاب مطاوع، حسام حسنى، إسلام رفعت، محمد متولى ومصطفى النجدى وشاركهم الطفل محمد محمود من كورال تنمية المواهب بدار الأوبرا.

أبرز المعلومات عن الفنان محمد فوزي

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي.

حقق نجاحًا غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر، رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا.ة