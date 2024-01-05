أبطال وصنّاع "الإسكندرانى" يحتفلون بعرض الفيلم فى الإسكندرية اليوم

يحتفل الفنان أحمد العوضي بعرض فيلم “الإسكندراني” الذي يلعب بطولته، اليوم الجمعة، في محافظة الإسكندرية، بعد طرحه بالأمس في دور العرض المصرية.

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم “الإسكندراني” في سينما “فوكس” في “سيتي سنتر كارفور”، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم “الإسكندراني” في سينما “سان ستيفانو”.

فيلم “الإسكندراني” حقق إيرادات مرتفعة في أول أيام عرضه بالأمس وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع بالأمس في سينما “مول سيتي ستارز”.

قصة فيلم الإسكندراني

فيلم “الإسكندراني” مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة.