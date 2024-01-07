أحمد العوضى: مصطلحات فيلم الإسكندرانى «ركبت الترند».. ومشاهد الأكشن «مش صعبة» (حوار)

- رواية أسامة أنور عكاشة مكتوبة بشكل مدهش وتصلح لكل العصور

- العمل مع خالد يوسف شرف كبير ومشاركة حسين فهمى إضافة مهمة

قال الفنان أحمد العوضى إنه راهن، ولا يزال، على نجاح فيلم «الإسكندرانى»، الذى تعاون فيه مع المخرج الكبير خالد يوسف، ويُعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى هذا الفيلم، خاصة فى مشاهد «الأكشن».

وأضاف «العوضى»، فى حواره مع «الدستور»، أن إقبال الجمهور على دور العرض يؤكد نجاح الفيلم، مشيرًا إلى أنه يقدم دراما تهم الشارع المصرى وتعبر عنه.

ولفت إلى أنه يصور حاليًا مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد «حق عرب»، الذى يجسد فيه شخصية «عرب السويركى»، إلى جانب نجوم كبار.

■ بداية.. لماذا وافقت على المشاركة فى «الإسكندرانى»؟

- أسباب موافقتى على المشاركة فى هذا العمل متعددة، كل سبب منها يكفى لجعل أى فنان يتمنى تقديم الفيلم، وأبرز الأسباب أن العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كتبها بشكل مدهش يجعلها صالحة لكل العصور، لأن ثوابتها راسخة ولا يستطيع أحد تغييرها.

ومن الأسباب المهمة، أيضًا، أن الفنان الكبير خالد يوسف هو من تولى إخراج العمل، وهو مخرج غنى عن التعريف، وقادر على إظهار الممثل بأفضل شكل ممكن.

كما أن السيناريو أعجبنى جدًا، وشعرت بالحماس، وبدأت فى مذاكرة الشخصية حتى بدأنا فى تصوير العمل.

■ كيف كان شعورك حينما رأيت ردود الأفعال الإيجابية حول الفيلم؟

- الحمد لله، تصدرنا شباك التذاكر بإيرادات كبيرة، ويبدو أن الجمهور المصرى والعربى رأى أن فيلمنا هو الأفضل، بدءًا من اليوم الأول للعرض.

رأيت المحبة والسعادة فى عيون الجمهور والأصدقاء، وقال لى كل من صادفنى إن القصة جميلة والعمل «متعوب فيه».

كما أشاد النقاد بالفيلم وبالمجهود الذى بذلته أنا وكل فريق العمل خلال التصوير، وهذا شىء أعجبنى للغاية، وجعلنى أشعر بأن المجهود الذى بذلناه كان فى محله، ونسيت أى تعب شعرت به خلال التصوير.

■ البعض يرى نجاحك مرتبطًا بتقديم «دراما شعبية».. ما رأيك فى ذلك؟

- أحب كلمة «شعبى»، وأراها معبرة عن «الشعب»، وأنا من عين شمس، وولدت فى حى شعبى، لذا فأنا أفتخر بربط اسمى بأى شىء له علاقة بالشعب.

أشعر بما يحس به أهل المناطق الشعبية، وأسلط الضوء على مشكلاتهم، لذا يصل العمل للقلوب، وهذا كرم من الله، وعلينا أن نجتهد، وأن نترك التقييم للجمهور والرزق لله، ولست أجنبيًا كى أظهر بسيجار وأسكن قصرًا.. بل أنا مصرى وأقدم فنًا يعبر عن هذا الشعب.

■ لماذا أحب الجمهور شخصية بكر الإسكندرانى؟

- لأن شخصية بكر الإسكندرانى مميزة، وحياته مليئة بالتفاصيل المهمة، ويتورط فى أحداث تحوله لشخص آخر على مستوى الأفعال، لكن على مستوى الثوابت، يظل صاحب ضمير حى.

«بكر» حلم بأن يجمع ثروة، وأن يصبح قويًا فى منطقته، بل رمزًا.. وحرصت على مزج مصطلحات من الشارع مع مصطلحات خاصة بى، لتخرج الشخصية بالشكل الذى أحبه الجمهور فى النهاية.

وسعادتى لا توصف لأن الجمهور أحب الشخصية والفيلم، ويتراقص قلبى حينما أجد الناس تستخدم مصطلحات الشخصية فى الشارع، مثل: «ولا يا ولا».

كلماتى «ركبت الترند» بمجرد عرض إعلان الفيلم، وهذا فضل كبير من الله، جعلنى أشعر بأن مجهودى كان فى محله.

■ هل تابعت ردود الأفعال على السوشيال ميديا؟

- أحرص باستمرار على متابعة آراء الجمهور على السوشيال ميديا، وقد فرحت جدًا، لأن كلامهم أكد أن النجاح كبير.

وأعتقد أن الله أكرمنا بهذا النجاح تقديرًا للمجهود الكبير الذى بذلناه فى صناعة العمل، وسعدت كثيرًا عندما رأيت صفحات كثيرة تضع صورتى وبجانبها كلماتى خلال الفيلم، تلك التى ابتكرتها وأصبح كل الناس يقولونها.

■ هل واجهت صعوبة فى تقديم مشاهد الأكشن؟

- أنا من عشاق الرياضة، خاصة الألعاب القتالية، وهذا يعرفه المقربون والجمهور عنى، لذا لم تكن مشاهد الأكشن صعبة، ولم يكن هناك أى تعب فى التحضيرات.

الرياضة أسلوب حياتى، واعتدت التدرب يوميًا.. وخلال الفيلم هناك مشاهد حركة كثيرة، وكذلك ضرب نار، وأنا أحب هذه المشاهد، وأعِد الجمهور بأنهم سيفاجأون بأحداث مهمة خلال العمل.

خلال التصوير، حاولنا أن تكون جميع المشاهد واقعية اعتمادًا على قدرات الممثلين، وبمساعدة المخرج الكبير خالد يوسف، وخرجت المشاهد بأفضل شكل ممكن.

أصعب ما فى العمل، كان الانفعالات الكثيرة التى تعيشها الشخصية، والتغيرات الحادة فى مزاجها.

■ كيف كانت كواليس العمل؟

- خالد يوسف مخرج كبير، وشرف كبير لى أن أتعاون معه، لأننى أكتب تاريخى بذلك، والتعاون معه مفيد جدًا على كل المستويات، فقد استفدت من خبرته، وأعتقد أن المشاهدين سيرون ويقدرون حجم المجهود المبذول لصناعة مشاهد احترافية.

■ صف لنا التعاون مع النجم الكبير حسين فهمى؟

- التعاون مع نجوم كبار فى العمل أمر أسعدنى، فوجود الفنان حسين فهمى فى العمل أضاف له بالتأكيد، ومشاركته فى الأحداث شىء مميز، كما سعدت بالتعاون مع زينة وعصام السقا ومحمود حافظ ومحمد محمود وبيومى فؤاد، والنجوم الشباب كانت الكواليس بجانبهم مميزة وجميلة.

■ ما رأيك فى أداء بيومى فؤاد خلال الفيلم؟

- بيومى فؤاد فنان كبير ولديه قدرات تمثيلية عظيمة، ويجسد شخصية والدى فى العمل، ودوره عبارة عن مزيج بين الكوميديا والدراما، والجمهور سيفاجأ بأدائه.

■ لماذا تحرص على التواجد فى أغلب دور العرض بالقاهرة والإسكندرية؟

- أنا أحب مشاركة الجمهور فى المشاهدة، والتحدث معهم، ليس من خلال السوشيال ميديا فقط، بل فى الواقع أيضًا.

وحرصت على أن أسافر إلى الإسكندرية لأشارك الجمهور هناك مشاهدة الفيلم، الذى يرتبط اسمه باسم بلدهم.. هذا يجعلنى فى قمة السعادة.

■ ما تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز، تلك التى منعتها من حضور العرض الخاص؟

- الحمد لله أصبحت أفضل بعد أن كانت تعانى من نزلة برد منعتها من حضور العرض الخاص، وأؤكد أنها ستكون معى فى بعض الفعاليات خلال الأيام المقبلة.

■ كيف ترى المنافسة فى الموسم الجارى؟

- المنافسة لا تشغلنى بقدر انشغالى بأن يحب الجمهور العمل، وأن يجد فيه ما يبحث عنه من متعة. أؤمن بأن تنوع الأعمال فى صالح الجمهور، وفى الأخير جميعنا أصدقاء فى مهنة واحدة نجتهد ونسعى دائمًا لتقديم الأفضل، من أجل الجمهور المتعطش لمتابعة أعمال راقية تليق به وبوعيه المتجدد؛ فى ظل انفتاحنا الشديد على العالم.

■ ما مستجدات مسلسلك الرمضانى الجديد «حق عرب»؟

- العمل مختلف عن كل ما قدمته من قبل، ونعمل على تصوير مشاهده حاليًا للعرض فى شهر رمضان ٢٠٢٤، وأقدم دور عرب السويركى، والعمل يضم عددًا كبيرًا من النجوم، مثل: هدى المفتى ووفاء عامر ورياض الخولى وكارولين عزمى ووليد فواز وسلوى عثمان وأحمد عبدالله محمود وميدو ماهر وأحمد صيام ووفاء مكى ودنيا المصرى، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

■ ما أحلامك المستقبلية؟

- أتمنى أن يوفقنى الله وأن يحقق فيلم «الإسكندرانى» نجاحًا كبيرًا، وكذلك مسلسل «حق عرب».