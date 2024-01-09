إعلان تفاصيل المجال الفكرى بالدورة 14 من مهرجان المسرح العربى

كشفَ القائمون على المجال الفكرى تفاصيل الدورة الـ 14 من مهرجان المسرح العربى فى بغداد، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس المجال الفكرى يوسف عايدابى، مسئول مركز المؤتمرات بشار عليوى، ونائب رئيس المجال الفكرى عامر صباح المرزوق.

وقال يوسف عايدابى، فى البداية، إن المجال الفكرى سيعضد العروض المشاركة بمساحات فكرية لا مناص منها، إذ ينطلق المجال الفكرى للفترة من 11 يناير حتي 15، وأيامه ستكون متخمة بالكم والنوع، وأورد د. عيدابي بعض الإحصائيات التي ستشكل أيام المجال الفكري، حيث نوه إلى أن مشاركة 166 باحثاً مسرحياً من العراق والدول العربية وعدد من المغتربين في الدول الغربية سيخوضون في أبحاثهم وتقاريرهم ودراستهم أهم الإضاءات في المسرح العربي.

تفاصيل مهرجان المسرح العربى

وشدّد “عايدابي” على مشاركة المرأة في المجال الفكري بشكل مقبول، حيث ستشارك 26 باحثة معلنا عن طموح المهرجان فى أن يرتفع هذا العدد مستقبلا، مضيفا أن هذا المجال يعد مساءلة للمسارات والتحولات والأصداء وهو ليس تابعا لأحد سوى للمتلقي العربي، معرجا على أن إشكالية المسرح هى العلاقة مع فكرة المسرحيين فى النقد والعرض وإلى أين سوف تذهب هذه الفكرة؟ وجزء من المجال الفكري يؤكد أن أغلب المشاركين فيه من الكفاءات العالية وبالتالي سيعتمد التشارك والاقتراب من الذهنية العربية، ملمحا إلى أن هذه التجربة جديدة وتحتكم إلى العقل العربى قائلا: نحن لا نقلد أحدا، وأن هناك أطاريح ذات صبغة تتحدى الصبغة الغربية ويتشكل منها فهم جديد وجيل قادر على المضى قدما فى خلق قناعات مشتركة تتقارب مع الذهنية العربية وايجاد اكثر من صيغة وقالب في العالم العربي.



أما نائب رئيس المجال الفكري عامر صباح المرزوق فأكدَ أن هناك عدة محاور ستشهدها الأيام الخمس المخصصة للمجال الفكري منها عقد ندوات المجال الفكري، وسيخصص اليوم التالي ليوم المسرح العراقي، مسارات المستقبل( كتب وكتاب)، ثم تلتئم بعدها في اليوم التالي المائدة المستديرة للمسرحيين العراقيين في المهجر قبل ان يختتم المجال في اليوم التالي والأخير.



وتطرق “المرزوق” إلى عقد عدد من الندوات العلمية المحكمة للمسابقة العربية للبحث المسرحي، والتي ستنطلق يوم 14 يناير في كلية الفنون الجميلة لغرض إفادة الطلبة من هذه الندوات فضلا عن اطلاق معرض للكتب تتضمن اهم اصدارات الهيئة العربية للمسرح تشمل على 20 اصدارا حديثا لأسماء وقامات مسرحية كبيرة على خارطة الإبداع العربي، وعقد ندوة مخصصة للمسرح الفلسطيني في غزة بمشاركة باحثين من فلسطين ومشاركة شعرية بصوت الفنان العراقي جواد الشكرجي، دعما لأهلنا في غزة.



تلا ذلك فتح باب الحوار والمداخلات مع الحضور إذ شارك كُلٌ من الناقد د. سعد عزيز عبد الصاحب والاعلامية المصرية غادة كمال والفنان محمد مؤيد والشاعر والكاتب احمد سراج والشاعر والكاتب محمد ناصف تناولت المداخلات تسليط الضوء على بعض الأمور اللوجستية التي من شأنها الإرتقاء بالمهرجان وكذلك ضرورة الإهتمام بمسرح الطفل حيث أسهب الفنان غنام غنام في حرص الهيئة العربية للمسرح العربي على تنمية المواهب العمرية الصغيرة والارتقاء بها مستقبلا، إذ وضعت الهيئة بعض الآليات الكفيلة لتطوير واعتماد المادة المسرحية في المناهج الدراسية, وتولى د. عيدابي، ود. المرزوق والفنان غنام غنام الاجابة على ما طُرِحَ من تساولات واستفسارات.



وبشأن اعتماد تاريخ 10 يناير من كل عام يوما للمسرح العربي، اوضح غنام ان هذا اليوم اتفق عليه المسرحيون منذ العام 2008 ليكون يوما عربيا للمسرح وفي كل دورة يلقي فيه قامة مسرحية عربية كلمة يوم المسرح العربي، علما ان تلك الكلمات كانت بمثابة مراجع مسرحية مهمة لكل المعنيين بهذا الشان، مختتما حديثه بالقول: ان تلك الرسائل المسرحية تعد هي الأهم خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة.



يذكر ان برنامج وآليات عمل المجال الفكري سوف يستمر لمدة 5 أيام، وسيناط لكل يوم رئيسا للمجال يديره وفق البرنامج المقرر وتقديم المحور اليومي العام والتمهيد خلال 10 دقائق، كما سيتم تعيين مقررا لكل يوم يساعده اثنان من طلبة الدراسات العليا المسرحية يقوم كل مقرر مع فريقه بعمل توثيقي ونقدي لما تم تقديمه كما ستكون جلسة ختامية للمجال الفكري تعقد في يوم 18 يناير يقدم فيها المقررون تقاريرهم.