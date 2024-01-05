الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. مدحت صالح يواصل سلسلة الأساتذة على المسرح الكبير بالأوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح

تتواصل سلسلة المشروع الفنى الأساتذة الذى تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام الأمسية الثالثة فى الثامنة مساء الأحد 7 يناير على المسرح الكبير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

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وخلال الأمسية، يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.  

جدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية خالد داغر نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة

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