الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

إيرادات ضعيفة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك".. وبيومي فؤاد أخيرًا

ليه تعيشها لوحدك
ليه تعيشها لوحدك

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، بطولة الفنان خالد الصاوي حقق إيرادات ضعيفة خلال ليلة الثلاثاء الماضية.

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وأشار “الدفراوي” في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن العمل حقق إيراد وصل إلى 38,158 ألف جنيه، ليحل قبل الأخير في صراع الإيرادات اليومية، ويلاحقه على المركز الأخير فيلم “كارت شحن” لبيومي فؤاد بـ11 ألف جنيه.

تفاصيل قصة فيلم ليه تعيشها وحدك

تدور أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك” الذي كتبها أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

أبطال فيلم "ليه تعيشها وحدك"

فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج حسام الجوهري.

يذكر أن فيلم «كارت شحن» يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وإسماعيل فرغلي ومنى جمال وعدد آخر من الفنانين.

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