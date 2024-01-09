كلمات أغنية رامي عاشور "رأي عام"

طرح رامى عاشور أغنيته الجديدة "رأى عام" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، حيث حققت الأغنية منذ طرحها قبل ساعات قليلة نسب مشاهدة متباينة.

والأغنية كلمات رامى عاشور، وألحان شادى حسن، وتوزيع موسيقى عيسى، وأسود، ونوفو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وعن تفاصيل الأغنية كشف "عاشور" في بيان صحفي، أن أغنية "رأي عام"، استغرق إعدادها وتجهيزها حوالي 5 أشهر، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الملحن شادي حسن.

وأكد "عاشور" أنه تعامل مع مجموعة من الموزعين الموسيقيين المتميزين وهم نوفو وأسود وعيسي، وأنه يتمنى العمل معهم مجددًا، خاصة مع ردود الأفعال المميزة التي أحدثتها الأغنية.

كلمات أغنية "رأى عام":

‎"‏مش كل حاجة ليكى فيها كلام ‏سمعانى ياللي في بالي ليه مش بسيطة وده رأي عام.. عنيدة ياما قالوهالى ايه ‎‏مش كل حاجة ليكى فيها كلام سمعانى ياللي في بالي.. ‎‏ليه مش بسيطة وده رأي عام‎ ‏عنيدة ياما قالوهالى ‏طولتى معايا كفايه مفيش اسباب ‏تجبرنى اتحمل ولا اوارب الباب ‎طولتى معايا كفايه مفيش اسباب ‏تجبرنى عليكى هرد الباب.. ‏تاني مش سمعانى ‏‏انسي ارجع تاني ‏مش سمعانى ‏انسي ارجع تاني مش سمعانى ‏انسي ارجع تانى مش سامعني انسى ارجع ‏مش كل حاجة فيا زي زمان ما بقيتش باقى عليها تقول أناني هتقول كلام كنت مستنيها ايه ‏مش كل حاجة فيا زي زمان ما بقيتش باقى عليها تقول أنانية هتقول كلام كنت مستنيها‎‏ طولتى معايا كفايه مفيش اسباب ‏تجبرنى اتحمل ولا اوارب الباب‎‏‏ طولتى معايا كفايه مفيش اسباب ‏تجبرنى عليكى هرد الباب تاني مش سمعانى ‏انسي ارجع تاني ‏مش سمعانى انسي ارجع تاني مش سمعانى ‏ ‏انسي ارجع تانى مش سامعني انسى ارجع".