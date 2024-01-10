محمد رمضان يعتمد خطة بديلة لتعويض غيابه عن شهر الصوم

على الرغم من النجاح الجماهيري الذي قدمه محمد رمضان خلال رمضان الماضي في مسلسل “جعفر العمدة” الذي أكد صناعه أنه سيتم عمل جزء جديد منه في الشهر الكريم لهذا العام 2024، إلا أن رمضان نفى تقديم ذلك العام الجاري ليتم تأجيله لموسم آخر لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن.

افلام سينمائية بمنظور جديد

قرر الفنان محمد رمضان ان يقدم نفسه بشكل جديد خلال الفترة المقبلة في عالم السينما بعدما طرح فيلمين لم يقدم خلالهما حالة النجاح الكبيرة في صراع الإيرادات حيث جاء في مراكز وسط الترتيب بفيلميه “ع الزيرو” و“هرلي”، الأمر الذي جعله يفكر في تقديم عمل سينمائي مختلف وجديد على رمضان وتحديدا بفيلم “أسد أسود” الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع المخرج محمد دياب وعدد كبير من النجوم منهم ماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة .

الفيلم من المرجح أن ينال مجهودا كبيرا من حيث وقت تصويره واعمال إخراجه خاصة أنه سيكون عملا تاريخيًا يتناول قصص انسانية وهو ما يجعل رمضان يفكر أكثر في تقديم العمل قبل إشراكه في التليفزيون .

حفلات غنائية وكليبات

ينتظر محمد رمضان إقامة العديد من الحفلات الغنائية خلال الأيام المقبلة ولعل أولها حفل افتتاح بطولة إفريقيا للمنتخبات يوم السبت المقبل، كما سيقوم بإقامة أكثر من حفل غنائي خلال الأيام المقبلة في عدد من الدول الأوربية والعربية في جولات ممتدة في بلدان عديدة، كما يطرح أكثر من أغنية سينجل على طريقة الفيديو كليب .

مسلسل قصير الحلقات

كما يشارك رمضان في الدراما لكن بشكل جديد لأول مرة من خلال عمل درامي من ثماني حلقات من المرجح أن يحمل اسما مبدئيا “أنا القاتل”، من المنتظر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة سيتم انطلاق تصويره قريبًا .