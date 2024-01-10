ريم مصطفى فى جلسة تصوير ساحرة وقت غروب الشمس (صور)

خضعت الفنانة ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة هى الأولى لها فى عام 2024، وظهرت بإطلالة أنيقة وسط الخضرة وقت غروب الشمس، ونشرت ريم الصور على حسابها بموقع إنستجرام ولاقت إعجاب متابعيها.

وتنتظر ريم مصطفى طرح فيلمها الجديد "أهل الكهف" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أحدث أعمال ريم مصطفى

وقدمت ريم مصطفى في رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلاً وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الإتربى وآخرين.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى