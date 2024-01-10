الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

‏"رحلة العائلة المقدسة" في فيلم بمعهد الموسيقى

رحلة العائلة المقدسة
رحلة العائلة المقدسة

تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث تعرض دار الأوبرا برئاسة د.خالد داغر ضمن أنشطة نادى السينما، بالتعاون مع قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام الفيلم الوثائقى الطويل رحلة العائلة المقدسة من إخراج سميحة الغنيمي وذلك فى السابعة من مساء الخميس المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

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أوبرتان قصيرتان في 4 ليال على المسرح الكبير 
وتعيد دار الأوبرا، برئاسة د.خالد داغر انتاج أوبرتان قصيرتان من أشهر وأهم الأعمال فى تاريخ الأوبرات الواقعية هما الشهامة الريفية لبيترو ماسكانى والمهرجون لروجيرو ليونكافالو وذلك من خلال فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى، ومشاركة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا ومن إخراج د.عبد الله سعد ويتم عرضهما على مدار 4 ليالى تبدأ الثامنة من مساء الأحد، الاثنين، الثلاثاء الأربعاء 14، 15، 16، 17 يناير على المسرح الكبير.

صمم الرقصات شريف رمضان الاضاءة ياسر شعلان والديكور والجرافيك محمد عبد الرازق حيث تدور قصة اوبرا الشهامة الريفية في صقلية حول توريدو الذي أغرى الفتاة سانتوزا ثم هجرها من أجل حبيبته السابقة لولا ، وتحاول سانتوزا الانتقام منه عن طريق كشف علاقته بحبيبته لولا فتروى تفاصيل هذه العلاقة لزوج غريمتها الذي لا يتقبل الأمر ويقتل توريدو في نزال خلف الكنيسة يوم أحد عيد الفصح .

أما أوبرا المهرجون فمستلهمة من قصة واقعية تدور حول شخصية ممثل مسافر يكتشف خيانة زوجته الأصغر سنًا مع صديق ويخطط للانتقام.

يؤدى شخصيات أوبرا الشهامة الريفية جيهان فايد بالتبادل مع جولي فيظي فى دور سانتوزا أمينة خيرت بالتبادل مع ليلي ابراهيم فى دور لوسيا، مصطفي محمد بالتبادل مع تامر توفيق فى دور الفيو ورجاء الدين احمد بالتبادل مع مصطفي مدحت فى دور توريدو ، نوريستا الميرغني بالتبادل مع امينة خيرت فى دور لولا.

دار الاوبرا 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا العالمى وبالتعاون بين دار الاوبرا المصري

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