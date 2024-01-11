الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العوضي لـ"الدستور": سعيد بإيرادات "الإسكندراني".. وبيومي فؤاد فنان كبير

عوضي
عوضي

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بإيرادات فيلمه الجديد والتي بلغت 9 ملايين جنيه خلال أول أسبوع من عرضه.

وعن تعاونه مع المخرج خالد يوسف، قال لـ"الدستور": "هو مخرج كبير وشرف بالنسبة لي التعاون معه في هذا الفيلم فهو تاريخ ملىء بالأعمال السينمائية المميزة والعمل معه أسعدني للغاية، والكواليس بجانبه كانت مفيدة لي على كل المستويات، واستفدت من خبرته الكثير وأعتقد أن المشاهدين سيرون كيف كانت المشاهد على أفضل مستوى يصل لدرجة من الوعي والنضج والاحترافية التي ستحظى بإعجاب الجمهور".

وأضاف: "سعيد بالتعاون مع نجوم كبار في العمل مثل الفنان حسين فهمي، الذي أضاف كثيرًا للفيلم، ومشاركته في الأحداث شىء مميز، كما أن فريق العمل كله أضاف الكثير من الإبداع والجمال للعمل، فوجود فنانين بحجم زينة، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وبيومي فؤاد، والنجوم الشباب، جعلت الكواليس مميزة وجميلة".

العوضي: بيومي فؤاد لديه قدرات تمثيلية عظيمة

وعن رأيه في الفنان بيومي فؤاد قال العوضي: "بيومي فؤاد فنان كبير ولديه قدرات تمثيلية عظيمة ويقدم دور والدي خلال العمل ودوره يمزج بين الكوميديا والدراما، والجمهور سيتفاجىء بدوره المختلف تمامًا عما قدمه من قبل".

ويشارك في بطولة "الإسكندراني" كل من: الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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