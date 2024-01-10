الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد يوسف عن "الإسكندرانى": "النجاح من عند الله" (فيديو)

خالد يوسف
خالد يوسف

تحدث المخرج خالد يوسف، عن نجاح فيلمه الأخير "الإسكندراني"، مؤكدًا أنه طوال عمره لم يتوقع النجاح أو يتنبأ به، ولكنه يقوم ببذل كل طاقته مع فريق العمل لأن السينما عمل جماعي، مؤكدًا أنه يعمل بالأسباب والنجاح يكون من عند الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أي مبدع في الدنيا تنتهي علاقته بالعمل الفني متى قدمها للناس، ويكون ملكًا للنقاد وردود أفعال الجمهور تسعده وكذلك النقاد، مؤكدًا أنه دائمًا يستهدف تقديم كل ما يشعر به للناس.

قضية الأصالة يتحدث عنها أسامة أنور عكاشة بكل أعماله

وتابع أن قصة الفيلم للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، والذي كانت تحكمه جملة تنطبق عليه وهي أنه مستعد لفتح نوافذه لكل رياح العالم شرط ألا تقتلعه من جذوره، والجذور هي الأصالة والمعاصرة وهذه القضية يتحدث عنها بكل أعماله.

خالد يوسف الإسكندراني النجاح السينما جماعة قضية الأصالة أسامة أنور عكاشة النقاد

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