خلاف ساخن بين خالد يوسف وطارق الشناوى على الهواء (فيديو)

اندلع خلاف ساخن بين المخرج خالد يوسف والناقد طارق الشناوي حول فيلم الإسكندراني الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وهو مأخوذ عن رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك خلال لقاء تلفزيوني جمعهما بقناة etc.

وأكد خالد يوسف، أنه وفى برؤيته السينمائية وأنه احترم روح الرواية ومواقف كاتبها، مشيرًا إلى أنه أدخل تغييرات كبيرة على السيناريو لجعله أكثر جاذبية للجمهور، وقال: "أنا بعتز إني قدمت فيلم الإسكندراني بروح أسامة أنور عكاشة رغم أنك لو قرأت السيناريو الـ 180 صفحة يا أستاذ طارق هتعرف حجم التغيرات المذهلة اللي أنا عملتها مع الحفاظ على روح أسامة أنور عكاشة".

وانتقد "يوسف" العناوين الصحفية التي تناولت نقد طارق الشناوي لفيلمه، معتبرًا أنها تحاول "الشعبطة" على اسم أسامة أنور عكاشة أو يوسف شاهين، وقال: "أنا مابتشعبطش على حد يا طارق أنا طول عمري ناجح الحمد لله، أنت بتتكلم على 13 فيلم أنت نفسك قايل في مقالتك فيلمين مجابوش إيرادات، يعني بنسبة أكثر من 80 % أفلامي ناجحة ورائجة وبتدخل مهرجانات وبتنجح، فأنا مابتشعبطش على نجاح حد، ولكن يشرفني أعمل عمل لأسامة أنور عكاشة".

ورد "الشناوي" على "يوسف" بالقول، إن الفيلم يجب أن يدافع عن نفسه وليس المخرج، وأن الفيلم فيه مشاكل كثيرة على مستوى اللغة والزمن والإيرادات، وقال: "الفيلم السينمائي يدافع عن نفسه مش المخرج اللي يدافع عنه، المخرج يعتبر أن الدفاع عن الفيلم قضيته وأنا نجم وأنا محصلتش وأنا اللي كسرت الدنيا وتاريخي وجغرفيتي لأ، الفيلم فيه مشاكل كتير، النهاردة حتى على مستوى الرقم ليس هو الأعلى، والواقع بيقول لما تنزل فيلم جديد لازم اللي قبله يتراجع".

وتبادل "يوسف" و"الشناوي" الاتهامات بالكراهية والانطباعية وعدم الاحترافية في النقد والإبداع، وأضاف خالد يوسف: "أنا مبدافعش عن فيلمي، أنا بتكلم عن العناوين اللي أنت بتحطها، أنت بتقول بيتشعبط ودي كلمة مُهينة وأنا رديت عليها، النقد يا طارق ضلع من أضلاع الإبداع، مثلث الإبداع مبدع وجمهور وناقد، دي مسألة أنا مُسلم بيها، لما ألاقي حالة نقدية علمية قدامي هحترمها لو ماسكة الفيلم مشرداه، لكن الانطباعات الصحفية اللي أنت بتقدمها للناس على إنها نقد وفاكر إني لا أجرؤ أرد عليها؟ لأ هرد عليها يا طارق وهقولك دي انطباعات صحفية بتنم عن فكرة كراهية خالد يوسف لأني قولت عليك أنت مش ناقد أنت بتكتب انطباعات صحفية".

وقال طارق الشناوي: "أنا مش بكره خالد يوسف ولا بحبه، أنا بحكم على أعماله السينمائية بموضوعية وعلمية، وأنا مش بكتب انطباعات صحفية ولا بحط عناوين مُهينة، أنا بكتب نقد فني مبني على معايير ومقاييس، وأنا مش بخاف من ردود خالد يوسف ولا من أي مخرج آخر، أنا بقول رأيي بصراحة وشجاعة".