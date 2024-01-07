خالد يوسف وأبطال فيلم "الإسكندرانى" مع لميس الحديدى.. الليلة

يحل المخرج خالد يوسف وأبطال فيلم "الإسكندراني" ضيوفًا على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد.

تفاصيل حلقة كلمة أخيرة

يتحدث خالد يوسف وأبطال الفيلم عن كواليس وتفاصيل "الإسكندراني"، الذي يعد آخر أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كما يكشفون عن أبرز القضايا التي يتناولها، وأهم تحديات العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"كلمة أخيرة" يذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ‏ON.

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فيلم الإسكندراني

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبدالعزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران، ومن تأليف خالد يوسف.

فيلم "الإسكندراني" مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد، وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنورعكاشة.