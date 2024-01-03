"أسرار القرن العشرين".. على شاشة "الوثائقية" فى يناير

أعلنت قناة "الوثائقية" عرض سلسلة وثائقية بعنوان "أسرار القرن العشرين" خلال شهر يناير 2024، تكشف خلالها كثيرًا من أسرار العالم التي ظلت مخفيَّة عقودًا طويلة مضت.

تفاصيل السلسلة الوثائقية أسرار القرن العشرين

وتدور السلسلة حول شخصيات تاريخية، وأحداث فارقة، ومعارك حربية لا تزال غامضة.

تحاول السلسلة، في عدد من الحلقات، الإجابة عن أسئلة مُحيّرة، مثل: مَن حاول اغتيال أدولف هتلر؟ ومن المُنجّم الذي أنقذ الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية؟ وكيف تم فك شفرة إنجما الألمانية؟

كما تكشف السلسلة- في أسلوب مشوِّق- الأسباب التي أدت إلى اندلاع كبرى المعارك في أوروبا خلال القرن الماضي، وتسلط الضوء على الجوانب الإنسانية التي صاحبت تلك المعارك، وتوثق حياة عدد من الأبطال، وعدد آخر من الخونة الذين أدّوا أدوارًا مهمة في أحداثٍ فارقة.

أفلام القناة الوثائقية خلال شهر يناير

ومن المقرر أن تقدم القناة الوثائقية خلال شهر يناير عددًا من الأفلام الوثائقية الجديدة منها:

كيف تصبح مصورًا فوتوغرافيًّا؟

وتعرض قناة الوثائقية خلال شهر يناير الجاري السلسلة الوثائقية "كيف تصبح مصورًا فوتوغرافيًّا؟"، الذي يوثق رحلة تعلم فن التصوير الفوتوغرافي، والشغف به، ومراحل هذا الفن للوصول إلى لقطة رائعة تخطف العين.

توضح السلسلة كيف تصبح العين "كاميرا"؟!، ومراحل التقاط الصورة الاحترافية، وتحسين جودتها، والكاميرات الاحترافية ودورها في التصوير. وترصد السلسلة أهمية المسافات في التقاط الصورة، والاقتراب والابتعاد من المستهدف تصويره، مستعرضة اللقطات الخاطفة التي تجذب انتباه المصورين. كذلك تتناول السلسلة أيضًا- على لسان خبراء في فن التصوير- كيفية تصحيح الألوان، وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بالصور؟ وكيفية التعامل مع البرامج المستخدمة في تلك العملية.

عن قرب

وتعرض أيضا قناة "الوثائقية" من إنتاجها الخاص خلال يناير حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي "عن قرب"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني بعنوان "غرفة عمليات حرب أكتوبر".

تدور حلقة "عن قرب" من داخل غرفة عمليات حرب أكتوبر عام 1973، وهي الغرفة التي أدار منها قادة القوات المسلحة الحرب المجيدة، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تظهر لأول مرة على الشاشات.

وسيعرف المشاهد أسرارًا وحكايات تُروى لأول مرة عن هذه الغرفة، على ألسنة بعض شهود العيان الذين خدموا وكانوا فيها خلال الحرب.

ثنائيات فى تاريخ الفن

وأعلنت قناة "الوثائقية" أيضًا عن عرضها خلال شهر يناير الجاري السلسلة الوثائقية "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث.

تسلط السلسلة الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما.

كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفًا عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمال فنية ناجحة أم لا. كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو. كل هذا وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في سلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن".

فيلم "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك"

وتعرض أيضًا خلال يناير الفيلم الوثائقي "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك"، وهو وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

يسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.

يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.