الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد يوسف: الإعلان التشويقى لـ"الإسكندرانى" حصد 17 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط

خالد يوسف
خالد يوسف

قال المخرج السينمائي خالد يوسف، إن فيلم "الإسكندراني" سيعرض ٤ يناير في مصر، لافتًا إلى أن الإعلان التشويقي حصد تفاعلات كبيرة جدًا إيجابية ومشاهدات وصلت من ١٦ لـ١٧ مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة.

“الإسكندراني” 

وأكد المخرج السينمائي خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن هناك استحسانًا للإعلان التشويقي، مضيفًا أن الفنان أحمد العوضي فيه جدعنة أولاد البلد وأن الإسكندرانية جدعان وولاد بلد.

وأضاف في حديثه، أن بطل الفيلم بكر الإسكندراني لازم تكون هيئته مصارع وملاكم، فضلًا عن أن العوضي ممثل موهوب جدًا ولم يأخذ فرصته السينمائية وهذه أول إطلالة وبطولة للعوضي وسيكون في مصاف أبطال السينما والصفوف الأولى.

دور حسين فهمي 

وأوضح أن الفنان حسين فهمي سيقوم بدور (جرجو) الخواجة اليوناني المحب لمصر وهو الدور الأول لحسين فهمي في دور أجنبي برغم شكله، وهو محب ومحترم لعمله ولطقوس العمل وعلى المستوى الشخصي فهو صديق شخصي.

وأشار إلى أنه حصل على الإذن من أسرة السيناريست الكبير وقام بتعديل على السيناريو حتى يتناسب مع ٢٠٢٤ وتم القص منه لأنه طويل.

خالد يوسف المخرج خالد يوسف مصر جديدة إنجي أنور اي تي سي

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