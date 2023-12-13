الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى بعد إعلان طرح فيلم "الإسكندرانى": تجربة لكل أفراد الأسرة

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف والعوضي

قرر صناع فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف، طرح العمل الذي يتناول قصة شعبية في إطار أكشن اجتماعي يليق بكل أفراد الأسرة في دور السينما 3 يناير المقبل.

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وقال بطل العمل أحمد العوضي لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتجربة ومتحمس لمشاهدتها مع الجمهور خلاله عرضها بالموسم السينمائي الجاري، لافتًا إلى أنها كانت مميزة ومهمة في حياته الفنية، خاصة بسبب التعاون مع المخرج خالد يوسف والأبطال المشاركين فيه، وكذلك الرواية نفسها التي أخذت منها أحداث الفيلم.

تفاصيل وأحداث فيلم الإسكندراني 

وأكد العوضي أن العمل يليق بكل أفراد الأسرة المصرية والعربية، وبه جرعات من الأكشن وقصة مهمة في حياتنا اليومية، التي تمنى أن تصل إلى قلوب الجمهور خلال عرضها بدور العرض السينمائية.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحال المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطراري" و"عمهم".

أحمد العوضي أحمد العوضى فى الهلال الأحمر أحمد العوضي وخالد يوسف أعمال الفنان أحمد العوضي عوضي

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