"الدستور" داخل كواليس تصوير فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى

يصور فريق عمل فيلم "الإسكندراني" أول مشاهد العمل الذي يتولى إخراجه المخرج خالد يوسف، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن.

ورصد "الدستور" كواليس العمل، الذي يتم تصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي بحي الإسكندرية، ودشن المخرج خالد يوسف لوكيشن كاملًا للإسكندرية لتناسب أجواء وأحداث الفيلم.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

العمل يُجسد رواية الراحل أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل "نسرين"، وبعدها انطلق في تصوير العمل مباشرة.

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني"، وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث، ويدخل في عدة صراعات في حياته.

الفيلم بطولة أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسين فهمي، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائي، خاصة بعدما نجح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوي، ثم مسلسل "ضرب نار" وقبله مسلسل "اللي ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضي إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل "هبوط اضطراري" و"عمهم".