الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"محدش ينام بقى".. أحمد العوضى يعلن الموعد النهائى للإعلان عن الفائزين

احمد العوضي
احمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي الموعد النهائي للإعلان عن الفائزين بجائزة مسابقته التي طرحها مؤخرًا، واستقر على توزيع الجائزة على 10 أفراد بدلاً من 4.

شارك العوضي، في منشور على فيسبوك معلنًا الموعد النهائي للإعلان عن الفائزين، قائلاً: "هنطلع لايف مع بعض الساعة ١٢ بليل نقول العشرة الفايزين، محدش ينام بقى".

من جهة أخرى، يشارك العوضي في بطولة فيلم "الإسكندراني" ويعمل المخرج خالد يوسف على التحضيرات الأخيرة للفيلم التي تعتبر إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضى وبيومى فؤاد ومحمود حافظ وزينة، والذى تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر انطلاق التصوير يوم 13 سبتمبر فى حى الإسكندرية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ثم ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، ومن المقرر أن يعلن فريق العمل على التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

خلال أحداث العمل نجد أن بيومى فؤاد يظهر بشخصية "على الإسكندرانى" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندرانى"، وهو ابن بيومى فؤاد خلال الأحداث، ويدخل فى عدة صراعات فى حياته.

الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، وبطولة أحمد العوضى، زينة، صلاح عبد الله، محمود حافظ، حسين فهمى، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

ويعد الفيلم أول عمل يجمع بين الثنائى، خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل "اللى ما لوش كبير" بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

يعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضى إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل هبوط اضطرارى وعمهم.

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