محمد محسن ورانيا فريد شوقى يصوتان فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الفنان محمد محسن بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيام الاقتراع.

ونشر محسن صورة له بعد الإدلاء بصوته، معلقا عليها من خلال حسابه على "إنستجرام": "أحلى صباح من داخل مدرستى الابتدائية اللي كانت واحشاني، بعد تصويتي في انتخابات الرئاسة".

وأعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عن الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

كما أدلى الفنان محمد رجب بصوته في الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تختتم اليوم الثلاثاء، داعيًا عقب تصويته بأن يبارك الله في مصر وأن يعلو شأنها خلال الفترة المقبلة.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.