الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سينما زاوية تلغي عروضها تضامنًا مع الإضراب العالمي من أجل فلسطين

زاوية
زاوية

أعلنت سينما زاوية الواقعة في منطقة وسط البلد، انضمامها للإضراب العالمي الشامل الذي دعى إليه بعض النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر.

ويأتي هذا الاضراب من أجل دعم فلسطين، ووقف القصف الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين متواصلين والتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين، تحت عنوان «إضراب من أجل غزة».

txt

الأربعاء.. ناردين فرج وأبطال "بعيد عنك" ضيوف منى الشاذلي في "معكم"

txt

نادية الجندى: فخورة جدًا بالإقبال الكبير على لجان الانتخابات

txt

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

txt

أشرف زكى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

txt

نادي السينما المستقلة ينظم أمسية لمخناقشة "ميراث خفي" و"النمرة" و"أختي"

txt

المصريون رمز للوعي.. تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالدقي

txt

قبل عرضها..اسعار تذاكر "حكايات تاء مربوطة" بالهوسابير

txt

عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

txt

تفاصيل موسم مسلسل "House Of the Dragon" الجديد.. الجزء الأخير

txt

أحمد حلمى يشيّع جثمان شقيقه.. ومنى زكى تتلقى العزاء

وأكدت سينما زاوية مشاركتها اليوم في الإضراب العالمي لوقف إطلاق النار في فلسطين، عبر حسابها بموقع فيس بوك، ووقف عروضها اليوم وفق ما نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لقي قبولا كبيرا لدى جمهور السينما من خلال تعليقاتهم على الإعلان الخاص بالسينما.

دعوات لإضراب عالمي من أجل شعب فلسطين

وانطلقت دعوات من مختلف أنحاء العالم بـ إضراب عالمي اليوم، لوقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني من الجانب الإسرائيلي والذي أسفر عن سقوط نحو 18 ألف شهيد، إضافة إلى آلاف المصابين وتدمير مناطق وأحياء سكنية كاملة، ليكون الوضع أقرب لـ«إبادة جماعية».

وتأتي الدعوات بالتزامن مع إفشال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن، يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة.

سينما زاوية عرض غزة مونامور في سينما زاوية فلسطين غزة

مواد متعلقة

الأربعاء.. ناردين فرج وأبطال "بعيد عنك" ضيوف منى الشاذلي في "معكم"

نادية الجندى: فخورة جدًا بالإقبال الكبير على لجان الانتخابات

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

أشرف زكى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

نادي السينما المستقلة ينظم أمسية لمخناقشة "ميراث خفي" و"النمرة" و"أختي"

المصريون رمز للوعي.. تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالدقي

قبل عرضها..اسعار تذاكر "حكايات تاء مربوطة" بالهوسابير

عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول أعضاء مجلس الأمن لمستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

حقيقة إعلان "البترول" عن توافر فرص عمل جديدة

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال