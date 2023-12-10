الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

اميرة
اميرة

يعرض مركز الثقافة السينمائية  ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة د.حسين بكر، الأربعاء القادم  ١٣ ديسمبر فيلم" الحلم " للمخرج عبد العزيز حشاد من انتاج المركز القومي للسينما.

txt

تفاصيل موسم مسلسل "House Of the Dragon" الجديد.. الجزء الأخير

txt

أحمد حلمى يشيّع جثمان شقيقه.. ومنى زكى تتلقى العزاء

txt

ضمن سلسلة "وهابيات".. حفل للفرقة القومية العربية في الأوبرا الأحد

txt

بعد 8 سنوات.. رنا سماحة تنهى رحلتها مع راديو 9090

txt

أحمد حلمى يعلن إقامة عزاء شقيقه بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.. الأحد

txt

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

txt

لجنة الإعلام بـ"الأعلى للثقافة" تعقد مائدة "فلسطين والإعلام الدولى"

txt

فرقة "ارتجاليا" تقدم عرضًا مسرحيًا في ساقية الصاوي.. غدًا

txt

أشهر الأعمال الألمانية في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا.. السبت

txt

"سلميلى على بابا يا حتة من قلبى".. رانيا فريد شوقى تنعى أختها ناهد برسالة مؤثرة

والفيلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية  القصيرة وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يصبح حلمك ليس مستحيلا  .

أميرة فتحي 

الفيلم  بطولة أميرة فتحي وايمان مدحت والطفلة سيلين والطفل ياسين  . قصة احمد صبحي وتصوير محمد عزمي مدير انتاج سلوي عبد الرحمن إخراج عبد العزيز حشاد.. وتم تصويره في إحدى قرى محافظة الجيزة.

وتقام الفعاليات  تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر في تمام الساعة ٦ مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. 

يذكر أن جميع الفعاليات  متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.

سينما الهناجر

وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اختتمت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية الذي أقامه كلًا من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

و بدأت الفعاليات بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وتلي ذلك عرض فيلم الرسوم المتحركة البرج واعقبه ندوه أدارها الناقد السينمائي احمد سعد الدين واستضاف خلالها الدكتور معتز الشحري، حيث دار النقاش حول الفيلم الذي أشاد به الحضور حيث أبرز أهمية الرسوم المتحركة في الوصول بهدفه لكافة الأجيال،  حيث إستطاع الفيلم أن يعبير عن القضية الفلسطينية بإحساس واعي.

وثم تحدثت الناقدة شاهندة محمد علي مسئول النشاط الفني بصندوق التنمية الثقافية ووجت الشكر لمعالي وزيرة الثقافة وكلًا من رئيس المركز القومي للسينما ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية لتبنيهم الفكرة منذ البداية حتي أخر لحظة، واضافت أنهم حقًا مثال القاده المشرفين، وكذلك الوزير أحمد عساف المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني والمخرج محمد فايق جرادة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمكتب الفلسطيني بالقاهرة، وكذلك شركة ماد سوليوشن على امدادها بالمواد الفيلمية سواء الوثائقي او الروائي او التحريك.

أميرة فتحي النجمة اميرة فتحي انفصال اميرة فتحي طلاق اميرة فتحي عيد ميلاد أميرة فتحي

مواد متعلقة

تفاصيل موسم مسلسل "House Of the Dragon" الجديد.. الجزء الأخير

أحمد حلمى يشيّع جثمان شقيقه.. ومنى زكى تتلقى العزاء

ضمن سلسلة "وهابيات".. حفل للفرقة القومية العربية في الأوبرا الأحد

بعد 8 سنوات.. رنا سماحة تنهى رحلتها مع راديو 9090

أحمد حلمى يعلن إقامة عزاء شقيقه بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.. الأحد

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

لجنة الإعلام بـ"الأعلى للثقافة" تعقد مائدة "فلسطين والإعلام الدولى"

فرقة "ارتجاليا" تقدم عرضًا مسرحيًا في ساقية الصاوي.. غدًا

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي