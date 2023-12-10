عرض فيلم "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة د.حسين بكر، الأربعاء القادم ١٣ ديسمبر فيلم" الحلم " للمخرج عبد العزيز حشاد من انتاج المركز القومي للسينما.

والفيلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يصبح حلمك ليس مستحيلا .

أميرة فتحي

الفيلم بطولة أميرة فتحي وايمان مدحت والطفلة سيلين والطفل ياسين . قصة احمد صبحي وتصوير محمد عزمي مدير انتاج سلوي عبد الرحمن إخراج عبد العزيز حشاد.. وتم تصويره في إحدى قرى محافظة الجيزة.

وتقام الفعاليات تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.



يذكر أن جميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.

سينما الهناجر

وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اختتمت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية الذي أقامه كلًا من المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

و بدأت الفعاليات بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وتلي ذلك عرض فيلم الرسوم المتحركة البرج واعقبه ندوه أدارها الناقد السينمائي احمد سعد الدين واستضاف خلالها الدكتور معتز الشحري، حيث دار النقاش حول الفيلم الذي أشاد به الحضور حيث أبرز أهمية الرسوم المتحركة في الوصول بهدفه لكافة الأجيال، حيث إستطاع الفيلم أن يعبير عن القضية الفلسطينية بإحساس واعي.

وثم تحدثت الناقدة شاهندة محمد علي مسئول النشاط الفني بصندوق التنمية الثقافية ووجت الشكر لمعالي وزيرة الثقافة وكلًا من رئيس المركز القومي للسينما ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية لتبنيهم الفكرة منذ البداية حتي أخر لحظة، واضافت أنهم حقًا مثال القاده المشرفين، وكذلك الوزير أحمد عساف المشرف على الإعلام الرسمي الفلسطيني والمخرج محمد فايق جرادة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمكتب الفلسطيني بالقاهرة، وكذلك شركة ماد سوليوشن على امدادها بالمواد الفيلمية سواء الوثائقي او الروائي او التحريك.