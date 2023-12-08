أحمد حلمى يعلن إقامة عزاء شقيقه بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد.. الأحد
أعلن الفنان أحمد حلمي، وفاة شقيقه الأكبر، وإقامة العزاء يوم الأحد المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
وكتب حلمي، في منشورٍ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبدالرحمن- العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر.. نسألكم الدعاء".
ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".