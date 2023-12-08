الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

حلمي وشقيقه
حلمي وشقيقه

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، في بنها، منذ قليل، عن وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، عبر صفحات أشقاء حلمي على السوشيال ميديا، على الرغم من عدم إعلان حلمي نفسه.

تفاصيل وفاة شقيق حلمي

وعلمت "الدستور" أن سبب عدم إعلان حلمي وفاة شقيقه هو دخوله في حالة نفسية سيئة للغاية متأثرًا بفقدان أخيه، وانتقل إلى مدينة بنها بالقليوبية لدفن شقيقه وحضور العزاء مساء اليوم.

txt

فرقة "ارتجاليا" تقدم عرضًا مسرحيًا في ساقية الصاوي.. غدًا

txt

أشهر الأعمال الألمانية في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا.. السبت

txt

"سلميلى على بابا يا حتة من قلبى".. رانيا فريد شوقى تنعى أختها ناهد برسالة مؤثرة

txt

موعد عرض فيلم شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل فى دور العرض

txt

"شهريار".. هكذا يظهر ياسر جلال فى "ألف ليلة وليلة" (صورة)

txt

الليلة.. حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية فى "افتح باب قلبك"

txt

حلا شيحة تشارك فى حملة "علشانك يا فلسطين": أكثر من رائعة

txt

موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقى

txt

آخرهم عادل إمام.. نجوم سميت طرق ومحاور على أسمائهم

txt

خالد النبوى عن أحداث غزة: الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين "إرهاب"

وأعلنت الأسرة عن تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم.

وكانت قد نعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على فيسبوك، وكتبت "أخي خالد حلمي في ذمه الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

الجدير ذكره أن الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية لم ترصدها صفحات التواصل الاجتماعي بسبب تكتم الفنان عليها.

احمد حلمى أحمد حلمي على تويتر أحمد حلمي ببرنامج Sold Out أحمد حلمي ملك الكوميديا شقيق أحمد حلمى وفاة شقيق احمد حلمي

مواد متعلقة

فرقة "ارتجاليا" تقدم عرضًا مسرحيًا في ساقية الصاوي.. غدًا

أشهر الأعمال الألمانية في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا.. السبت

"سلميلى على بابا يا حتة من قلبى".. رانيا فريد شوقى تنعى أختها ناهد برسالة مؤثرة

موعد عرض فيلم شماريخ لآسر ياسين وأمينة خليل فى دور العرض

"شهريار".. هكذا يظهر ياسر جلال فى "ألف ليلة وليلة" (صورة)

الليلة.. حلقة خاصة عن الانتخابات الرئاسية فى "افتح باب قلبك"

حلا شيحة تشارك فى حملة "علشانك يا فلسطين": أكثر من رائعة

موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقى

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

كشف حقيقة تعدى ضابط شرطة على محتجز بالإسماعيلية

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت