عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، في بنها، منذ قليل، عن وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، عبر صفحات أشقاء حلمي على السوشيال ميديا، على الرغم من عدم إعلان حلمي نفسه.

تفاصيل وفاة شقيق حلمي

وعلمت "الدستور" أن سبب عدم إعلان حلمي وفاة شقيقه هو دخوله في حالة نفسية سيئة للغاية متأثرًا بفقدان أخيه، وانتقل إلى مدينة بنها بالقليوبية لدفن شقيقه وحضور العزاء مساء اليوم.

وأعلنت الأسرة عن تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم.

وكانت قد نعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على فيسبوك، وكتبت "أخي خالد حلمي في ذمه الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

الجدير ذكره أن الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية لم ترصدها صفحات التواصل الاجتماعي بسبب تكتم الفنان عليها.