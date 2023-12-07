خالد النبوى عن أحداث غزة: الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين "إرهاب"

علق الفنان خالد النبوي على الأحداث في قطاع غزة وما يحدث هناك من أحداث دموية، عبر حسابه بموقع انستجرام.

وعلق النبوي قائلا:"كنا بنتكلم مع الغرب عن فلسطين عشان نعرفهم الحكاية.. إتضح إننا ضروري نتكلم مع كتير من أهلنا الأول عن.. أساسيات كنا فاكرينهم عارفينها".

وتابع قائلا:"١- المقاومة مش إرهاب الإحتلال هو إرهاب، ٢- ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني صاحب الأرض، تم إقامة إسرائيل على أرض فلسطين عام ١٩٤٨، إسرائيل لن تكتفي بفلسطين، فلسطين عربية أصل الحكاية"

خالد النبوي يبدأ تصوير "إمبراطورية ميم"

بدأ الفنان خالد النبوي تصوير أولى مشاهد المسلسل الدرامي الجديد “إمبراطورية ميم” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 بأحد اللوكيشنات الخاصة بشوارع القاهرة.

فيما يواصل المخرج محمد سلامة استكمال التحضيرات الخاصة بالعمل من معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح باقي أبطال المسلسل.

يشارك خالد النبوي في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل إمبراطورية ميم، المأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، والعمل من إخراج محمد سلامة، وتحولت الرواية إلى فيلم عام 1972، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: فاتن حمامة، أحمد مظهر، هشام سليم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسين كمال.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

ويعد مسلسل "إمبراطورية ميم" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.